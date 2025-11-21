В России будут информировать наследников о долгах умершего

Эти сведения помогут принять "более взвешенное решение" о вступлении в наследство или отказе от него, отметила первый заместитель председателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Ирина Панькина

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Закон об обязанности нотариусов своевременно информировать наследников о кредитах их умерших родственников вступит в силу спустя год после его опубликования, 24 ноября.

"Данный закон позволит уберечь граждан от ситуаций, когда вместе с наследуемым имуществом они зачастую неожиданно получают неисполненные долговые обязательства наследодателя", - сказала ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина. Она добавила, что информация, которую будет сообщать нотариус, поможет наследникам принять "более взвешенное решение" о вступлении в наследство или отказе от него.

Согласно закону, нотариус обязан обращаться в Центральный каталог кредитных историй при открытии наследственного дела и проверять наличие долгов у наследователя. О наличии или отсутствии долгов нотариус должен будет рассказать наследникам. Предполагается, что извещение наследников будет происходить с помощью письма по адресу места жительства или электронной почты либо при личной явке к нотариусу.