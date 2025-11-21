На Чукотке создали дорожную карту по развитию молодежного туризма

В работе приняли участие около 70 человек из разных регионов страны

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Дорожная карта по развитию молодежного туризма создана на Чукотке в рамках экспертной выездной программы Росмолодежи, в работе принимали участие около 70 человек из разных регионов страны. Об этом ТАСС сообщил путешественник, блогер Алексей Жирухин, который проехал практически весь округ на автомобиле "Москвич".

"Более 70 человек работали на Чукотке в рамках экспертной выездной программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". В ходе мероприятия представлены инновационные идеи по совершенствованию путешествий по России для молодежи. Итогом работы стала дорожная карта развития молодежного туризма Чукотского автономного округа, включающая новые маршруты, подготовленные кадры и туристические кластеры, а также стратегию по привлечению молодежи в регион и продвижению существующих туристических мест. Лучшие идеи будут реализованы в 2026 году", - рассказал Жирухин.

По его словам, эксперты также провели стратегическую сессию по разработке новых бюджетных туристических маршрутов, большинство из них ориентированы на молодую аудиторию. Лучшие инициативы до конца года будут представлены правительству Чукотского АО.