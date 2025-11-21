В ГД считают, что школы должны сами выбирать график учебного процесса

Педсостав принимает взвешенное решение в пользу триместров или четвертей, исходя из возможностей и специфики учебных заведений, отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Школы имеют право самостоятельно устанавливать формат обучения - по четвертям или триместрам, вводить единый график не стоит. Таким мнением с ТАСС поделился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

"Федеральный закон неслучайно предоставляет школам право выбора между триместрами и четвертями, это здравый подход. В наших школах работают прекрасные директора и учителя, которые знают образовательный процесс изнутри. Педагогический коллектив, исходя из специфики и возможностей школы, принимает взвешенное решение в пользу триместров или четвертей. Нужно доверять профессионалам на местах", - сказал депутат, отвечая на вопрос ТАСС, нужно ли переводить все школы на обучение по триместрам.

По его словам, необходимо ввести мораторий на какие-либо изменения и реформы в системе среднего образования. "Ведь главное - не бесконечно перестраивать школу, а дать ей, наконец, возможность просто хорошо учить детей", - сообщил парламентарий.