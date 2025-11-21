В Приамурье намерены газифицировать девять площадок космодрома "Восточный"

Главгосэкспертиза одобрила проект

Космодром "Восточный" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза одобрила проект газификации девяти объектов космодрома "Восточный" в Амурской области. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции космодрома.

"Дирекция космодрома "Восточный" получила положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту газификации объектов космодрома. Речь идет о девяти площадках, в том числе: технический комплекс "Союз-2", стартовый комплекс РКН "Союз-2", промышленная строительно-эксплуатационная база космодрома, комплекс эксплуатации районов падения", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель дирекции Николай Новиков, слова которого приводятся в сообщении, котельные будут переведены на газ поэтапно, к процессу реконструкции все готово.