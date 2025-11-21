На Камчатке объявили лавинную опасность

Она продлится до 24 ноября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке до 24 ноября. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском региональном противолавинном центре.

"В период с 00:00 22 ноября (15:00 мск 21 ноября) по 24 ноября включительно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна реки Паратунка), Усть-Большерецкого, Мильковского, Быстринского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, Ключевской группы вулканов - лавиноопасно", - сообщили в учреждении.

Циклон подойдет к берегам Камчатки в ночь на 22 ноября. По прогнозам синоптиков, он принесет в районы края осадки и порывистый ветер.