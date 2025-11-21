ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Исполнительное производство против Чекалиной закрыли после погашения долга

Сумма задолженности блогера за ЖКХ составляла свыше 6,7 тыс. рублей
Редакция сайта ТАСС
02:03

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы закрыли исполнительное производство в отношении блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) после погашения ею задолженности по ЖКХ. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в них отмечается, что Чекалина оплатила имеющуюся задолженность, в связи с чем исполнительное производство закрыто. Чекалина ранее не внесла в установленный срок плату за жилплощадь, тепло и электроэнергию, а также коммунальные платежи. Соответствующие материалы были направлены мировым судьей Москвы приставам. На основании этих материалов было открыто исполнительное производство о принудительном взыскании имеющегося долга. Общая сумма задолженности Чекалиной за ЖКХ составляла свыше 6,7 тыс. рублей.

В настоящее время Чекалина находится под домашним арестом. Она обвиняется в незаконном выводе денег из России. По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет и для этого заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей. 

