РКН попросили обязать СМИ указывать в новостях об инициативах имена их авторов

Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин отметил, что из-за отсутствия указания авторства те, кто предлагает несерьезные или непопулярные инициативы, уходят от личной и партийной репутационной ответственности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия") направил письмо на имя руководителя Роскомнадзора Андрея Липова с просьбой обязать СМИ и блогеров в своих публикациях об инициативах депутатов Госдумы указывать имена авторов инициативы и их партийную принадлежность. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"В связи с изложенным прошу вас рассмотреть возможность обязать СМИ и блогеров, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, при размещении информации в СМИ и социальных сетях о действиях (включая законодательные инициативы и заявления) членов Федерального собрания Российской Федерации, региональных органов законодательной власти, избирательных объединений и их членов обязательно указывать совершающего описанное действие (при групповом действии, например при внесении законопроекта группой депутатов - не менее одного участника действия), а также его партийную (фракционную) принадлежность", - говорится в документе.

Депутат отметил, что новости об инициативах депутатов и политиков - распространенный контент в интернете. Однако часто из публикации непонятно, кто является автором той или иной идеи. "Весьма часто в сообщениях средств массовой информации или блогеров не указывается автор описываемой инициативы, а используются размытые ("депутаты предложили", "в Госдуме намерены") или прямо искажающие реальность (когда предложение объявляется уже свершившимся фактом) формулировки", - добавил он.

Делягин подчеркнул, что из-за этого авторы несерьезных или непопулярных законодательных инициатив уходят от личной и партийной репутационной ответственности, что оказывает негативное влияние на имидж государства и отдельных его институтов в глазах российского общества.