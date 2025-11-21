В ГД ждут отзыв кабмина на законопроект о регулировании видеоигр

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский подчеркнул, что депутаты готовы вынести законопроект на рассмотрение в первом чтении

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информполитике готов вынести законопроект о регулировании видеоигр на рассмотрение в первом чтении, для этого нужно дождаться отзыва правительства РФ на документ. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель думского комитета Сергей Боярский.

"Здесь мячик на стороне правительства. Мы ждем отзыв, мы готовы выносить его на первое чтение", - сказал депутат, отвечая на вопрос о том, когда Госдума планирует рассмотреть законопроект.

Боярский обратил внимание, что законопроект вызвал большой резонанс, и в Думе проводились отдельные парламентские слушания, в которых приняли участие эксперты из игровой индустрии и сферы киберспорта. Их рекомендации парламентарии планируют использовать в дальнейшей работе над документом. "Я убежден, что мы сможем работу выстроить таким образом, чтобы это получился рабочий документ, а не декларативный, и чтобы он действительно принес какую-то пользу обществу и стране", - констатировал глава думского комитета.

Депутат отметил, что предложений о возможных поправках в законопроект поступило очень много, но авторы инициативы держат руку на пульсе в этой части. "Наш киберспорт и вообще индустрия игр представлена уже состоявшимися игроками, которые способны защитить отрасль от необдуманных решений регуляторов и нам в этом смысле очень помогают. Поэтому мы всегда приветствуем критику и предложения по возможному совершенствованию законодательства в этой сфере, которого еще нет, но оно должно появиться", - добавил он.

О законопроекте

Законопроект был внесен в палату парламента в декабре 2024 года группой депутатов и сенаторов во главе с первым зампредом думского комитета по информполитике Антоном Горелкиным. Документ предполагает введение обязательной маркировки видеоигр, информирующей пользователей о присутствии в них элементов жестокости, насилия, нецензурной брани и другого деструктивного контента.

Согласно законопроекту, в отношении распространителей видеоигр предлагается ввести ряд требований, в том числе по исключению доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории РФ, а также по обязательному информированию пользователей об особенностях содержания видеоигры при помощи присвоенной ей специальной категории и нанесения соответствующего знака или текстового предупреждения об ограничении ее распространения.