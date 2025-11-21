Режиссер британского фильма "Онегин" назвала нелепыми попытки отменить Пушкина

Искусство должно быть выше политики, отметила Марта Файнс

ЛОНДОН, 21 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Попытки украинских властей отменить русского поэта Александра Пушкина посредством сноса памятников в его честь выглядят абсурдно и не должны возыметь успеха. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявила британский режиссер Марта Файнс, известная по фильму "Онегин" (Onegin, 1998).

"Это абсурд. Искусство должно оставаться искусством и быть выше политики. Я не очень осведомлена об этих планах, но это ужасно. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует", - сказала она.

Режиссер подчеркнула, что большим поклонником Пушкина является ее брат, трижды номинированный на премию "Оскар" актер Рэйф Файнс, который исполнил роль Евгения Онегина в ее фильме. Она отметила, что именно Рэйф Файнс, который "к тому моменту уже был большой звездой" и снялся в картинах "Список Шиндлера" (Schindler's List, 1993) и "Английский пациент" (The English Patient, 1996), погрузил ее в мир произведений Пушкина.

"Однажды он простодушно сказал, что прочитал восхитительный роман в стихах из серии классической литературы издательства Penguin и что мне самой следует ознакомиться с ним, поскольку из этого может выйти по-настоящему хорошее кино. Это было так невинно, что я согласилась", - заявила Файнс, добавив, что прочитала роман в переводе на английский язык. "Практически мгновенно я увидела красоту этой элегантно симметричной истории, столь мастерски воплощенной автором. Я сразу же была поражена. Писателя интересуют сразу два героя, которые красиво отзеркалены. Это не тот случай, когда показываются любовные чувства одного персонажа", - указала режиссер. При этом она в шутку призвала русских зрителей не относиться слишком сурово к ее пониманию романа. "Мне часто говорили, что если вы не читали Пушкина на русском языке, то считайте, что вы не читали его, потому что вы ничего не поймете", - пошутила Файнс.

Она также добавила, что после прочтения книги долго согласовывала время начала съемок фильма, поскольку Рэйф Файнс в то время был занят в других проектах. При этом режиссер подчеркнула, что никогда не отказывалась от идеи сделать кино по мотивам "Евгения Онегина". Файнс заявила, что когда съемочный процесс стартовал, она "чувствовала присутствие Пушкина вокруг". "Это странное чувство, будто какая-то сила толкала меня и делала возможными какие-то невообразимые вещи, например неожиданно появившийся туман во время съемок дуэли Онегина и Ленского", - сказала она.

Файнс отметила, что в ходе работы над фильмом в России посетила немало мест, связанных с Пушкиным, включая его родовое имение, чтобы "соединиться с ним". Последняя сцена фильма была снята на балконе дома поэта в Санкт-Петербурге, сообщила она.

Памятник Пушкину в Одессе

Ранее газета "Думская" сообщила, что памятник Пушкину в центре Одессы могут готовить к демонтажу, его уже полностью закрыли фанерой. В пресс-службе Одесского городского совета сообщили изданию "Украинская правда", что "памятник убрали из публичного обозрения" по распоряжению главы областной администрации Олега Кипера.

Памятник Пушкину в Одессе находится на Думской площади (ранее Биржевая площадь) возле мэрии. Бронзовый бюст поэта на гранитном постаменте был установлен в 1889 году на средства горожан и находится под охраной ЮНЕСКО. Монумент неоднократно подвергался вандализму. В частности, в октябре прошлого года его облили красной краской. 4 декабря 2024 года депутаты городского совета Одессы приняли постановление о демонтаже монумента, однако против его сноса долгое время выступал отстраненный сейчас от должности мэра Одессы и лишенный гражданства Украины Геннадий Труханов.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.