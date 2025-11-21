"Справедливая Россия" планирует вновь внести законопроект о 13-й пенсии

Руководитель фракции Сергей Миронов отметил, что часть пенсий идет на ЖКХ и лекарства, а потом пенсионерам не хватает денег на продукты

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" планирует внести в Госдуму законопроект о выплате к Новому году 13-й пенсии. Об этом ТАСС сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.

"В условиях низких пенсий и высокой инфляции необходимо обеспечить пожилым людям дополнительные выплаты к Новому году. С 2013 года мы ежегодно вносим предложение о 13-й пенсии, в ближайшее время вновь внесем такую инициативу", - сказал Миронов.

Руководитель думской фракции отметил, что часть пенсий идет на ЖКХ, на лекарства, при этом потом пенсионерам не хватает денег на продукты. Поэтому необходима обязательная допвыплата пенсионерам к Новому году, чтобы они "могли себя побаловать, накрыть нормальный стол, купить подарки внукам", добавил депутат.

"Давно пора, хотя бы такой разовой выплатой, сказать им спасибо! Мы обязательно добьемся введения 13-й пенсии, также как добились возвращения индексации работающим пенсионерам", - подчеркнул Миронов.