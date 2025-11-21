Вильфанд: теплая погода на юге РФ не помешает началу горнолыжного сезона

Снег ляжет в январе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Длительный теплый период на юге европейской части страны не повлияет на сроки открытия горнолыжного сезона. Снег ляжет в январе, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дело в том, что горнолыжный сезон на курортах юга европейской части России обычно начинается в январе, чаще всего - во второй половине. До января еще далеко, и пока прогнозировать сложно, но это тепло не будет влиять на открытие сезона", - сказал он.

По словам Вильфанда, на юге до начала следующей недели включительно установилась теплая погода, температура превышает норму примерно на 8 градусов. Столбики термометров могут достигать отметок в 19-23 градуса.