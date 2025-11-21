В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 3 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег с дождем и гололедица ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 1-3 градуса тепла. В ночь на субботу она может опуститься до 0 градусов.

Ветер южный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от 0 до плюс 5 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус.