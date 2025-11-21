На северо-восточном побережье Камчатки прогнозируют перелив песчаных кос

Водителям рекомендовали не выезжать в прибрежные зоны

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Перелив песчаных кос морской водой ожидается на участке северо-восточного побережья Камчатки 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Прогнозируется перелив песчаных кос морской водой, затопление низменных участков в районе сел Тымлат, Ильпырское Карагинского муниципального района, а также сел Вывенка, Корф и Апука Олюторского муниципального района. Штормовое предупреждение начнет свое действие с 12:00 (03:00 мск) 22 ноября и сохранится до 17:00 (08:00 мск) этого же дня", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано не выезжать в этот период в прибрежные зоны.