В Иркутске провели уникальную операцию по удалению грудной опухоли у младенца

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Уникальную операцию по удалению крупной грудной опухоли у новорожденного провели в Иркутске. Об этом в видео, размещенном в телеграм-канале губернатора области Игоря Кобзева, рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 Ивано-Матренинской детской клинической больницы Андрей Распутин.

"Сама операция является уникальной не только для нашего города, это для всего мира крайне редкие вмешательства. Так как всего около 6% тератом (опухолей - прим. ТАСС) занимают грудную клетку, из них еще меньше имеют такие размеры", - рассказал Распутин, добавив, что опухоль находилась рядом с сосудами и сердцем ребенка и это осложняло операцию.

"Риски операции были колоссальны: опухоль расположилась около верхней полой вены и прочно прирастала к сердцу и сосудам. Но, благодаря профессионализму, команда спасла жизнь малыша", - написал Кобзев, отметив слаженную работу медиков городской Ивано-Матренинской больницы и областного перинатального центра.

Врачи обнаружили опухоль на 30-й неделе беременности матери. Ее размер составлял почти 8 см, и тератома сдавливала легкие и сердце ребенка, угрожая его жизни. "С этого момента и до самых родов за мамой Викторией внимательно наблюдали специалисты перинатального центра. Спустя всего 2 часа после родов малыша оперативно перевели в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии №2 Ивано-Матренинской больницы", - сообщил губернатор.

Пять дней реаниматологи стабилизировали состояние новорожденного. Затем была проведена двухчасовая операция по удалению опухоли. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, и он вместе с мамой находится дома.