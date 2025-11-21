В ЛНР фотовыставку о Гагарине за неделю посетило более 100 человек

ЛУГАНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Переданную в Новопсковский краеведческий музей в Луганской Народной Республике фотовыставку о первом космонавте планеты Юрии Гагарине "Посол по особым поручениям", созданную в том числе корреспондентами фотохроники ТАСС, посетило более 100 человек с начала ее открытия 12 ноября. Первыми ее посетили ученики местной школы 10-11-х классов. Об этом ТАСС сообщили в музее.

Ранее музей-заповедник им. Гагарина в Смоленской области передал фотодокументальную выставку "Посол по особым поручениям" Новопсковскому краеведческому музею ЛНР. В основу экспозиции вошли фотографии из фондов, архивные документы и воспоминания сопровождающих Гагарина лиц в международных поездках.

"Выставка будет функционировать до 16 декабря 2025 года, она состоит из 13 информационных стендов. С начала открытия уже посетило свыше 100 человек. Первыми ее посетили ученики местной школы 10-11-х классов", - сказали в музее.

Это первая фотовыставка на территории ЛНР, посвященная роли Гагарина - как первого космонавта планеты и его международной деятельности.

Экспозиция ориентирована на зарубежные страны, с которыми СССР находился в геополитическом противоречии, где Гагарин выступал от имени правительства с особыми поручениями. За пять лет, с 1961 по 1966 годы, первый космонавт Земли посетил 29 стран мира, в том числе Кубу, где встречался с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Геварой, а в четырех странах - Финляндии, Болгарии, Франции и Польше побывал дважды. Фотокорреспонденты фотохроники ТАСС, а также начальник отдела по подготовке и обеспечению космических полетов Главного штаба ВВС, генерал-полковник авиации Н. П. Каманин сопровождали Гагарина во всех заграничных поездках.

Гагарин был первым президентом общества советско-кубинской дружбы.

Музей в Новопсковске ЛНР был основан в 1962 году. Всего в нем собрано более 5 тыс. экспонатов. В ноябре 2024 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в музее состоялось открытие детского центра, организованного Российским национальным музеем музыки.