В большинстве регионов СЗФО ожидаются осадки в виде снега и дождя

В Мурманской области и Ненецком автономном округе прогнозируют сильный ветер

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Снегопады, дожди и метели пройдут в большинстве регионов Северо-Запада в пятницу, обещают синоптики. В Мурманской области и Ненецком автономном округе прогнозируют сильный ветер, в Калининградской области - до 21 м/с.

В Мурманской области ожидается местами небольшой, на востоке области умеренный снег, в отдельных районах туман, изморозь. Преобладающая температура воздуха составит ночью минус 8-13 градусов, при прояснениях до 22 мороза, днем минус 6-11, местами - минус 12-17 градусов. В Баренцевом море сильный ветер до 16 м/с.

В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус 1-6 градусов, на севере минус 9-14. Днем от 0 до минус 5. В соседней Архангельской области также облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, туман; днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер южной четверти 3-8 м/с, местами до 13 м/с. Температура ночью минус 8-13, местами до минус 3. Днем от 0 до минус 5.

В Ненецком автономном округе (НАО) ночью должен пройти небольшой, местами умеренный снег, днем небольшой снег пройдет местами. Возможна метель. Ветер западной четверти 6-11 м/с, местами до 17 м/с. Температура минус 2-7 градусов, ночью при прояснениях до минус 12.

В Республике Коми после сильных метелей и снегопадов в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, но сохранится сильный ветер порывами до 14 метров в секунду. На крайнем северо-востоке региона ночью вновь пройдет метель. Температура ночью от минус 3-8 до минус 16, днем - 6-11 градусов мороза, на юге региона - от 0 до минус 5. В Вологодской области также будет облачно с прояснениями, небольшой снег, от минус 3-8 градусов в ночные часы до минус 1-6 градусов днем.

В Новгородской области пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем в отдельных районах с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5, днем от 0 до плюс 3. По данным Псковского ЦГМС, на территории региона ожидается облачная погода. Пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Температура ночью - от 0 до минус 4 градусов, а днем от 0 до плюс 4.

Осень на Балтике

На территории Калининградской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, порой со снегом, сообщают синоптики. Дискомфорт осенней погоде будет придавать ветер: утром и днем юго-западный, западный со скоростью 9-14 м/с, на побережье местами до 21 м/с.

Температура воздуха по области ночью около 0 градусов, днем плюс 2-5 градусов. На дорогах, предупреждают метеорологи автомобилистов и пешеходов, местами гололедица. По данным регионального Гидрометцентра, в Калининграде в последний рабочий день недели в дневные часы будет 4 градуса тепла, не исключается небольшой дождь.