Историк Руденко: для денацификации Украины нужны десятилетия

Работа с сознанием людей начинается с юного возраста и продолжается всю жизнь, отметил донецкий историк и политолог, участник Русской весны

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Денацификация Украины займет десятилетия, потому что работа с сознанием людей начинается с детства. Такое мнение высказал ТАСС донецкий историк и политолог, участник Русской весны Мирослав Руденко во время III Всероссийской научной конференции "Денацификация: история и современность".

"Если Запад сохранит влияние на эту территорию, то это будет формальная денацификация, как в ФРГ [после Великой Отечественной войны], а то, скорее всего, еще менее серьезная. Это на годы и десятилетия работа, работа с сознанием людей - самая важная. Она начинается с самого юного возраста и продолжается всю жизнь", - сказал Руденко.

Он добавил, что на Украине продвижение антироссийской повестки началось с 1990-х годов, усилилось в 2014-м, а с 2022 года обрело еще большие масштабы. Оценивая сроки денацификации Украины, историк вспомнил об опыте Германии после Великой Отечественной войны.

"Уже к 1960-м годам в ГДР сформировалось новое поколение, сообщество. Они до последнего, до конца 1980-х, были очень сильные, верные союзники [СССР]. Там это прошло успешно. В ФРГ же наоборот, если мы посмотрим, там нацистские преступники со временем пришли официально во власть, то есть денацификация была не такая глубокая, в некотором смысле формальная, а фактически они стали выполнять задачи Запада", - заключил собеседник агентства.

Всероссийская конференция "Денацификация: история и современность" проходит в Донецком государственном университете на базе Центра этнополитической реабилитации. Она объединила более 200 ученых и студентов. Кроме регионов Донбасса и Новороссии, к ней присоединились участники из Москвы, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Рязани, Самары, Севастополя, Симферополя, Тулы, Череповца и Ярославля. Основная цель - выработать подходы денацификации Украины.