В "Яндексе" отметили активный переход пользователей на российские нейросети

По данным компании, весной на рынке лидировали зарубежные решения, но с лета они стали терять аудиторию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Зарубежные нейросети начинают терять популярность среди пользователей в России и фиксируется переход на отечественные решения, сильнее всего сокращается доля пользователей чат-ботов для доступа к зарубежным нейросетям в мессенджерах. Такую оценку привели ТАСС в "Яндексе".

"По данным компании, еще весной этого года на рынке лидировали зарубежные решения. Но с лета они начали терять аудиторию и фиксируется тренд перехода на отечественные нейросети. По оценке компании, быстрее всего сокращается доля чат-ботов для доступа к зарубежным нейросетям в мессенджерах. За последние полгода она упала в два раза", - констатировали в компании.

Отмечается, что российские пользователи стали чаще выбирать локализованные сервисы, которые стабильно работают и лучше понимают местный контекст. Так, в качестве примера в пресс-службе привели данные, что за последние два месяца ежедневная аудитория "Алисы AI" в чате выросла в 1,5 раза. "Мы видим устойчивую тенденцию - пользователи чаще начинают обращаться к "Алисе" и ее ежедневная аудитория продолжает стабильно расти", - отметили в пресс-службе.

В "Яндексе" также зафиксировали значительный прирост аудитории чата с нейросетью "Алиса AI" 18 ноября в период недоступности зарубежного сервиса ChatGPT. В тот день дневная аудитория сервиса увеличилась на 10%.

По словам декана экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александра Аузана, переток аудитории в российские сервисы говорит о том, что российские продукты конкурентоспособны и люди ими пользуются. "Это кумулятивный эффект от усилий разработчиков по созданию передовых решений и грамотного продвижения ИИ-сервисов нашими IT-компаниями. Если не развивать и не продвигать свои разработки, то рынок захватят иностранные нейросети. Я прогнозирую, что доля российских ИИ-сервисов будет расти. Скорее всего с нейросетями на нашем рынке произойдет также как с поиском Google - иностранные аналоги не смогут конкурировать без знания локального контекста и культурного кода", - рассказал он ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на форуме "Путешествие в мир искусственного интеллекта" заявил, что страна не может допустить критической зависимости от иностранных нейросетей, назвав это вопросом государственного, технологического и ценностного суверенитета.