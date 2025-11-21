В аэропорту Казани задерживается вылет четырех рейсов

Причиной стало введение временных ограничений

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Задержки вылетов четырех рейсов фиксируются в воздушной гавани Казани утром в пятницу. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно данным на табло, задержаны вылеты самолетов в Стамбул, Краснодар, Нижний Новгород и Челябинск.

В 04:34 мск в пресс-службе Росавиации сообщили о введении временных ограничений в аэропорту Казани. Они были отменены в 07:08 мск. Уточняется, что за время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Казань.