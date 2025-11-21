Дед Мороз назвал самое необычное желание ребенка

Один мальчик написал в письме, что сам хочет стать Дедом Морозом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Желание быть Дедом Морозом оказалось самым необычным из всех, о которых сообщали дети зимнему волшебнику. Об этом рассказал ТАСС российский Дед Мороз из Великого Устюга.

"Мальчуган один написал мне в письме: "Дедушка Мороз, мне ничего от тебя не нужно, хочу быть Дедом Морозом". Вот такой скромный мальчуган", - рассказал он ТАСС.

Но в большинстве своем современные дети просят современные подарки, отметил он. "XXI век на дворе, современные научно-технические открытия, технологии, и ребятишки, конечно, в большинстве мечтают о многих электронных новых гаджетах. Но по-прежнему для них для всех самым любимым подарком остаются сладкие гостинцы", - рассказал Дед Мороз.

Он поблагодарил за акцию "Елка желаний". "Это замечательный, удивительный мост между мечтаниями и свершениями этих самых сокровенных желаний. И радость, что в нашей стране, несмотря ни на какие трудности, живут замечательные добрые люди, которые искренне помогают тем, у кого, к сожалению, не все хорошо складывается в жизни. Мое стариковское, большое, морозное спасибо от всего сердца этим людям. А эта замечательная акция - это действительно новогоднее чудо, я бы даже сказал, замечательные шаги к самому моему сокровенному желанию: чтобы во всем мире наступил мир. Ведь именно благодаря таким добрым делам люди становятся лучше", - отметил Дед Мороз.