Ликсутов сообщил о сокращении интервалов движения наземного транспорта Москвы

Они стали меньше на 10%, отметил заммэра столицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы оптимизировали работу городского наземного транспорта, благодаря чему удалось сократить продолжительность поездки и интервалы движения подвижного состава на 10% на востребованных направлениях. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Служба управления наземным транспортом постоянно отслеживает обращения москвичей и анализирует работу маршрутной сети. С начала года ее сотрудники увеличили скорость движения более чем на 40 маршрутах и сократили интервалы на востребованных направлениях в среднем на 10%", - сказал он.

Специалисты проанализировали пассажиропоток более чем на 11 тыс. остановках во всех округах столицы на предмет их востребованности у пассажиров. "По результатам анализа было отобрано 300 малозагруженных остановок для перевода в режим "по требованию", - пояснил Ликсутов. Кроме того, почти на 90 востребованных маршрутах был увеличен выпуск подвижного состава, что позволило сократить интервалы движения в среднем на 10%.

По словам Ликсутова, с начала 2025 года в столице появилось 85 новых остановочных пунктов. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года.