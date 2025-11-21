МВД регулярно выявляет направленные на дестабилизацию в РФ сообщества в Telegram

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что для достоверности панических слухов используется информация из открытых источников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД РФ постоянно выявляют и блокируют закрытые сообщества в Telegram, которые направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Распространяя в каналах и чатах угрозы совершения взрывов и захвата заложников в школах и вузах, злоумышленники намеренно стремятся создать видимость нападения на учебные заведения, провоцируют панику", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что для достоверности панических слухов используется информация из открытых источников - о личностях учащихся, расписании уроков, внутренних школьных мероприятиях. Добавляя реальные детали, злоумышленники создают иллюзию реальной опасности.

"Главная задача организаторов таких каналов состоит в создании атмосферы тревоги и страха через дестабилизацию учебного процесса, отмену занятий, ослабление доверия к государственным образовательным учреждениям", - добавила представитель ведомства.

Налицо эксплуатация в преступных целях родительских страхов и тревог за жизнь и здоровье детей, отметила Волк. Она призвала всех, кто столкнулся с таким контентом, сохранять спокойствие, не пересылать и не распространять такие материалы. "Незамедлительно сообщите о них в правоохранительные органы (через сайт МВД, горячую линию или участкового)", - сказала представитель МВД. Кроме того, по ее словам, нужно отправить жалобу на такой канал в Telegram (три точки в правом верхнем углу экрана, затем "пожаловаться", затем "насилие").

"МВД России предупреждает, что эффективная защита наших детей, наших граждан возможна только при взвешенной оценке ситуации и отказе от распространения неподтвержденной информации, от тиражирования панических сообщений", - подытожила Волк.