В Чувашии хотят апробировать медсервис с использованием ИИ в 2026 году

Доступ к сервису будут иметь врачи

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 21 ноября. /ТАСС/. Медицинский сервис с искусственным интеллектом (ИИ), предусматривающий так называемое третье мнение, планируют апробировать в Чувашии в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

"Очень серьезное направление в части развития сервисов с искусственным интеллектом предусмотрено по линии Минздрава. Это третье мнение при выполнении обследования, распознавании снимков. Планируем начать в следующем году", - отметил Степанов.

По его словам, доступ к сервису, который создадут в закрытом контуре, будут иметь врачи. "Для использования сервисов искусственного интеллекта мы закупаем специализированные серверы, оборудование и промышленные видеокарты", - сообщил министр.

Развитие сервисов с ИИ реализуется по федеральному проекту "Искусственный интеллект" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Было отмечено, что это решает задачи модернизации рабочих процессов, включая автоматизацию рутинных операций, интеллектуальный анализ данных. В Минцифры Чувашии сообщили, что сервисы с ИИ также будут создаваться и по другим отраслевым направлениям, для чего сформированы соответствующие команды, которые прошли обучение.