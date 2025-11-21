Задержавшийся в аэропорту Пулково на сутки самолет вылетел в Дубай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Рейс FZ992 авиакомпании Flydubai, следующий из Санкт-Петербурга в Дубай, вылетел из аэропорта Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"В 07:49 [мск] самолет вылетел в пункт назначения", - говорится в сообщении.

Рейс должен был отправиться в 00:25 мск 20 ноября. Ранее в прокуратуре сообщали, что из 126 пассажиров 45 были размещены в гостинице.