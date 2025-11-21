В Приморье стартовал проект по подготовке инженеров-предпринимателей

В нем принимают участие команды из 11 колледжей Приморского края

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Проект "Студенческое конструкторское бюро" по подготовке инженеров-предпринимателей стартовал в Приморье. В нем принимают участие команды из 11 колледжей края, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Приморском крае стартовал масштабный проект молодежного технологического предпринимательства "Студенческое конструкторское бюро". Его цель - сформировать в регионе устойчивую экосистему для развития инженерного предпринимательства и привлечь молодых специалистов в высокотехнологичные отрасли. В проект уже включились команды из 11 колледжей Приморья", - говорится в сообщении.

На протяжении шести месяцев студенты будут вести опытно-конструкторские работы по созданию бесколлекторного электродвигателя - изделия, востребованного в современном машиностроении и робототехнике. Участники программы будут практиковаться в современных мастерских колледжей, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, а также на площадках Инжинирингового центра коллективного пользования (ИЦКП).

"Мы создаем среду, в которой студенты не просто учатся - они действуют: конструируют, испытывают, занимаются предпринимательством. Именно так рождаются новые компании и технологии, способные трансформировать экономику края", - приводятся в сообщении слова министра профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергея Дубовицкого.

Помимо технической части программа также включает образовательные модули. Студентов обучат работе в российской системе автоматизированного проектирования "Компас-3D", также их ожидают тематические вебинары, мастер-классы и интенсивы от инженеров и экспертов отраслевых компаний. По итогам всех испытаний лучшие команды смогут заключить соглашение о резидентстве в ИЦКП на безвозмездной основе, а три наиболее перспективные разработки будут переданы в опытное производство на базе колледжей края.

ИЦКП открыли в Приморье в 2024 году на базе Дальневосточной академии профессионального развития по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко для реализации проектов - призеров конкурса "Приморский старт", технологических предпринимателей и изобретателей, готовых вывести свой продукт на предсерийный этап, работников промышленных предприятий края, желающих освоить отечественные программы инженерной графики, и сопровождения цикла изделия.