На фестивале "Наука 0+" обсудят возможность продления жизни до 150 лет

Мероприятие пройдет в Новосибирской области с 4 по 13 декабря

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Участники фестиваля "Наука 0+", который будет проходить в Новосибирской области с 4 по 13 декабря, обсудят вопросы продления жизни до 150 лет. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

"Одной из секций фестиваля станет "Вселенная здоровья и медицины", [где гости фестиваля смогут поискать] ответ на вопрос, возможно ли сегодня прожить до 150 лет и каким будет качество жизни", - сказала она.

В 2025 году тема фестиваля получила название "Твоя квантовая Вселенная". Это связано с инициативой ООН, объявившей 2025 год Международным годом квантовых наук и технологий. "По сути это открытие великих физиков стало сегодня достоянием любого жителя планеты", - отметила вице-губернатор.

Участниками мероприятия станут старшеклассники, молодые специалисты, семьи с детьми среднего и старшего школьного возраста, студенты высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования, а также ученые и инженеры-исследователи. В регионе фестиваль продлится с 4 по 13 декабря. По итогам организаторы ожидают не менее 50 тыс. участников.

В рамках фестиваля будут организованы экскурсии в научные организации, среди них - крупнейшая в Сибири Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ), Институт горного дела, Музей истории генетики в Сибири, в выставочном центре пройдут экскурсии "Наука Сибири". Также на фестивале состоятся интеллектуальные соревнования, где участники проверят свои знания и способности решать нестандартные задачи. Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев уточнил, что новыми площадками фестиваля в этом году станут краеведческий музей, Новосибирская областная молодежная библиотека и Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Лекция для участников мероприятия также пройдет в центре вирусологии "Вектор" в новосибирском наукограде Кольцово.