Стало известно, какие возрастные категории обладают богатым музыкальным вкусом

Это мужчины старше 55 и женщины до 24 лет, говорится в исследовании "МТС Музыки"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Наиболее богатым музыкальным вкусом обладают мужчины старше 55 лет и женщины младше 24. Об этом свидетельствуют результаты исследования "МТС Музыки", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Наиболее разнообразный музыкальный вкус, включающий треки разных жанров, - у мужчин старше 55 и женщин младше 24 лет. У мужчин этой возрастной категории плейлисты составляют не только российские треки, принадлежащие к таким жанрам как поп, рок и рэп, но также композиции, относящиеся к шансону и иностранному року. У женщин это - альтернатива, местное инди и фолк", - говорится в исследовании.

Отмечается, что в числе наиболее часто добавляемых артистов у девушек - Женя Трофимов и Ваня Дмитриенко, а у мужчин - Icegergert и Jakone. Говоря о плейлистах, число пользователей, создавших их, увеличилось на 37% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Авторы исследования также заметили, что пользователи чаще всего добавляют в свои подборки музыку на русском языке, а главным жанром личных плейлистов является отечественная поп-музыка.