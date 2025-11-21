В центрах московского долголетия стартовал проект о гармоничных отношениях в семье

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Масштабный проект "Диалог поколений: услышать друг друга", который поможет участникам улучшить отношения с близкими, стартовал в "Московском долголетии". Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Он родился из актуального для старшего поколения запроса - найти общий язык со своими детьми и внуками. Ежедневно появляются новые технологии, тренды, трансформируется сам язык общения. Естественно, разные поколения реагируют на это по-разному, из-за чего нередко может возникнуть недопонимание. Наша задача - помочь близким людям заговорить на одном языке, научиться слушать друг друга", - сказала заммэра, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Ракова отметила, что в рамках проекта специалисты помогут участникам выстроить конструктивную коммуникацию и дадут практические инструменты для поддержки своих близких. Знания можно будет сразу применить на практике, разбирая конкретные ситуации из жизни с квалифицированными психологами Московского института психоанализа.

Идеологом проекта выступил научный руководитель Московского института психоанализа - доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования Александр Асмолов. Курс будет проходить в 110 центрах московского долголетия до конца декабря. Преподавателями станут квалифицированные эксперты-психологи с большим опытом практической работы, которые прошли специальную подготовку по работе с людьми старшего возраста, изучили их интересы, запросы, актуальные проблемы.

"Межпоколенческие отношения выполняют интегративную функцию в обществе, определяют уровень его консолидации и солидарности, в современных условиях это важнейший фактор единения. Только в диалоге поколений - от мала до велика - возможно построить желаемое будущее вместе. Поэтому наш проект "Диалог поколений: услышать друг друга" - не просто обучение, а инвестиции в социальный капитал Москвы. За счет улучшения межпоколенческих отношений он решает ключевые задачи: повышение качества жизни представителей старшего возраста, снижение изоляции, укрепление семейных связей", - приводятся в сообщении слова Асмолова.