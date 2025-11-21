Посвященный юбилею Минпромторга поезд запустили в московском метро

Поезд будет курсировать по ветке в течение полугода

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Посвященный 120-летию Минпромторга России тематический поезд запустили на арбатско-покровской линии московского метро. Об этом говорится в сообщении министерства.

"На корпус поезда нанесены элементы фирменного стиля Минпромторга России: линии и шестеренки выступают метафорой непрерывного развития и символизируют слаженность в работе отечественной промышленности", - отмечается в сообщении.

На иллюстрациях в вагонах можно увидеть первые в стране автомобили и паровозы, отечественные тракторы, новейший российский пассажирский самолет МС-21, атомный ледокол "Арктика", БПЛА и другое.

Как сообщили в Минпромторге, поезд будет курсировать по ветке в течение полугода.