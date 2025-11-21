Володин поздравил сотрудников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником

Они вносят в клад в обеспечение экономической безопасности России, отметил председатель ГД

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной налоговой службы вносят вклад в укрепление России и обеспечение ее экономической безопасности. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении сотрудников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником.

"Совершенствуя налоговую систему, внедряя современные технологии и передовые административные практики, повышая прозрачность налогообложения, ФНС России вносит вклад в укрепление нашей страны, обеспечение ее экономической безопасности. Реализацию приоритетных государственных программ и достижение национальных целей развития", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Он отметил, что профессионализм, высокий уровень компетентности и ответственности сотрудников налоговых органов заслуживают уважения. Председатель Госдумы также пожелал им новых успехов и всего самого доброго.