Володин поздравил сотрудников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной налоговой службы вносят вклад в укрепление России и обеспечение ее экономической безопасности. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении сотрудников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником.
"Совершенствуя налоговую систему, внедряя современные технологии и передовые административные практики, повышая прозрачность налогообложения, ФНС России вносит вклад в укрепление нашей страны, обеспечение ее экономической безопасности. Реализацию приоритетных государственных программ и достижение национальных целей развития", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он отметил, что профессионализм, высокий уровень компетентности и ответственности сотрудников налоговых органов заслуживают уважения. Председатель Госдумы также пожелал им новых успехов и всего самого доброго.