В аэропортах Волгограда и Краснодара сняли ограничения

Их вводили для обеспечения безопасности полетов

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Волгограда и Краснодара. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Волгоград, Краснодар (Пашковский): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как уточнили в пресс-службе краснодарского аэропорта, на фоне ограничений четыре рейса ушли на запасные аэродромы: Самарканд - Краснодар авиакомпания "Азимут" (в Сочи), Ташкент - Краснодар авиакомпании Uzbekistan Airlines (в Сочи), Екатеринбург - Краснодар авиакомпании "Победа" (в Ставрополь), Екатеринбург - Краснодар авиакомпании "Аэрофлот" (в Геленджик). "Возможны последующие изменения в расписании аэропорта как на прилет, так и на вылет", - добавили в пресс-службе.