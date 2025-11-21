Yomiuri Shimbun: Япония в 10 раз повысит цену оформления ВНЖ

По информации газеты, правительство страны с апреля 2026 года намерено повысить стоимость до 100 тыс. иен

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Японские власти намерены с апреля 2026 года в 10 раз повысить пошлину на оформление постоянного вида на жительство с целью увеличения финансирования программ для иностранцев и борьбы с нелегалами. Об этом сообщила газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в правительстве.

"В 2026 финансовом году мы пересмотрим и повысим сборы с иностранцев и стоимость виз, принимая во внимание цены [на соответствующие процедуры] в ведущих странах", - заявили собеседники издания.

По информации источников, правительство планирует повысить стоимость оформления постоянного ВНЖ с нынешних 10 тыс. иен (около $63,5) до минимум 100 тыс. иен (около $635,8). Стоимость изменения статуса пребывания и продления временного разрешения на проживание в стране сроком на год и более вырастет как минимум в пять раз - с нынешних 6 тыс. иен (около $38,1) до минимум 30 тыс. иен (около $190,7). Эта мера потребует поправок к закону об иммиграции. Согласно его нынешним условиям, стоимость оформления и продления ВНЖ не может превышать 10 тыс. иен (около $63,5). Властям придется пересмотреть это ограничение впервые за 44 года.

Законопроект о поправках внесут на очередной сессии парламента в следующем году. Средства, полученные от повышения госпошлин, власти намерены направить на улучшение условий для иностранцев, в том числе на ускорение иммиграционных процедур и развитие программ преподавания японского языка. Кроме того, деньги направят на усиление мер по борьбе с нелегальными мигрантами.

По информации газеты, пошлины на оформление и продление ВНЖ уже поднимали в апреле этого года. Тогда стоимость продления временного разрешения и оформления постоянного выросла на 2 тыс. иен (около $12,7) - до 6 тыс. иен (около $38,1) и 10 тыс. иен (около $63,5) соответственно. В начале ноября агентство Kyodo сообщало, что японские власти также планируют впервые за всю современную историю Японии повысить стоимость получения визы для иностранных туристов.

Согласно данным иммиграционной службы Японии, число проживающих в стране иностранцев к концу июня 2025 года достигло 3,96 млн человек, что стало рекордным показателем за все время. Больше всего резидентов, включенных в статистику, имеют статус постоянно проживающих в стране. Газета Asahi сообщала, что японские власти намерены кардинально пересмотреть миграционную политику, что может привести к ее ужесточению и ограничению числа прибывающих в страну на долгосрочный период иностранцев.