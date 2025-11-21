АСИ и Камчатский край будут сотрудничать в сфере народосбережения

План включает почти 100 конкретных решений по совершенствованию региональной программы повышения рождаемости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Камчатским краем в сфере народосбережения, поддержки семьи и укрепления традиционных ценностей предусматривает пятилетнюю методическую поддержку для увеличения числа многодетных семей в регионе. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в своем Telegram-канале.

"С главой региона Владимиром Викторовичем Солодовым утвердили соглашение о сотрудничестве и план мероприятий в сфере народосбережения, поддержки семьи, рождаемости и многодетности, защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. <...> Со стороны агентства готовы в ближайшие пять лет оказывать дальнейшую методическую поддержку по совершенствованию семейной и демографической политики ради общей и главной цели - увеличения числа счастливых многодетных семей в России, и Камчатском крае, в частности", - написала она.

Чупшева отметила, что план включает почти 100 конкретных решений по совершенствованию региональной программы повышения рождаемости. Среди ключевых разделов - укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей в обществе, социально-экономическое благополучие семьи и среда для жизни, здоровье семьи, охрана отцовства, материнства и детства и организационные решения по управлению семейной и демографической политикой.

Она подчеркнула, что народосбережение и поддержка семей с детьми является главным приоритетом действий АСИ.