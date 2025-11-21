ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Деятельность правительства одобряют 48,1% опрошенных

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 10 по 16 ноября, вырос за неделю на 0,9 п п. и составляет 78,7%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,7% участников опроса (плюс 0,9 п.п.), уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,1 п.п. и составляет 75,4%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,1% опрошенных (плюс 1,1 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 49,5% респондентов (плюс 0,4 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,1% опрошенных (плюс 0,8 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,1% (плюс 0,7 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,1% (минус 2 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,8% (минус 2,4 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,2% (минус 0,2 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 34,2% (плюс 0,5 п.п.), КПРФ - 9,1% (минус 0,8 п.п.), ЛДПР - 10,6% (плюс 0,2 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,3% (минус 0,2 п.п.), "Новых людей" - 8,3% (плюс 0,5 п.п.).