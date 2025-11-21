Собянин: пассажиры совершили около 1,6 млрд поездок по МЦД за шесть лет

В столичном регионе есть четыре МЦД, работает 137 станций

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пассажиры совершили около 1,6 млрд поездок по Московским центральным диаметрам (МЦД) с момента их открытия в ноябре 2019 года. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Шесть лет назад в столице началась новая эпоха железнодорожного транспорта - были запущены МЦД-1 и МЦД-2. До ноября 2019 года москвичи для поездок по городу крайне редко выбирали ж/д. Электричка была символом длинных интервалов, необорудованных платформ и старых, малокомфортных составов. Пассажиропоток на МЦД растет с каждым годом. За все время работы пассажиры совершили по диаметрам уже почти 1,6 млрд поездок", - написал Собянин.

Первые два диаметра стали началом создания целой сети наземного метро. Сегодня в столичном регионе четыре МЦД, работает 137 станций. Протяженность линий превысила 300 км.

По городу на МЦД совершается до 500 тыс. поездок в сутки. На диаметрах работает 54 московских городских вокзала. Сейчас идут работы по созданию вокзалов Петровско-Разумовская, Серп и Молот, Царицыно, Беговая и Москва-Сити.