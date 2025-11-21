Почти 70% опрошенных мужчин дарят девушкам подарки в качестве извинения

Согласно результатам исследования ювелирной сети "585 Золотой", 78% респондентов мужского пола в основном дарят цветы, 32% - ювелирные украшения, а 19% - смартфоны или другую дорогую технику

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Практически 70% опрошенных мужчин дарят своим возлюбленным подарки в знак примирения. Об этом сказано в исследовании ювелирной сети "585 Золотой", с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Подарки остаются мощным инструментом примирения. 66% мужчин хотя бы раз "откупались" подарком, тогда как среди женщин всего 32% использовали такой способ примирения", - говорится в тексте.

Мужчины в основном дарят цветы - 78%, ювелирные украшения - 32%, смартфоны или другую дорогую технику - 19%. При этом чаще всего ювелирные украшения дарят мужчины-миллениалы: почти каждый второй извиняется таким образом (49%). Женщины в выборе примирительного подарка ориентируются на символику и внимание, предпочитая дарить сладости (59%), сертификаты (24%), качественную мужскую одежду или аксессуары (12%), сказано в исследовании.

По данным опроса, конфликты неизбежно встречаются в личной жизни большинства россиян. Так, 22% респондентов ссорятся с партнером раз в неделю или чаще, а еще 45% - минимум раз в месяц. Инициатором конфликта, по словам участников опроса, зачастую становится партнер (76%) . При этом мужчины чаще женщин признают, что сами провоцируют ссору (51% против 24%). А большинство девушек (72%) считают, что ответственность за начало конфликта лежит на второй половинке.

Мужчины чаще признаются в бытовых промахах, таких как беспорядок, забытые дела, отсутствие помощи по дому - 58%. В то время как женщины чаще говорят о токсичных комментариях - 55%, а также ревности - 33%﻿. Наиболее распространенный способ примирения - личный разговор. Так, 78% женщин и 60% мужчин считают слова наиболее эффективным способом разрешения конфликта. Зумеры активнее других поколений используют современные способы коммуникации: 85% извиняются мемами или короткими видеороликами. Старшие поколения почти не прибегают к подобным форматам, поделились эксперты.

В опросе принимали участие 3 тыс. респондентов из 8 федеральных округов России, где 42% - мужчины и 58% - женщины в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие опыт отношений или состоящие в них.