СК заведет дело из-за нападения таксиста на женщину в Ясеневе

Проводится процессуальная проверка по хулиганстве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту противоправных действий водителей такси в районе Новоясеневского автовокзала в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета [Александр Бастрыкин] поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Беляеву Д. В. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в социальных медиа сообщалось об агрессивном поведении мигрантов-таксистов в районе Новоясеневского автовокзала. В публикациях отмечалось, что один из них напал на женщину и распылил перцовый баллончик. Проводится процессуальная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство).