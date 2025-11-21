WP: береговая охрана США больше не считает свастику символом ненависти

Нацистские эмблемы времен гитлеровской Германии отныне будут считаться символами, "потенциально разжигающими рознь", отмечает газета

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Береговая охрана США больше не будет рассматривать свастику в качестве символа ненависти. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренний документ, который вступит в силу 15 декабря.

Согласно новому положению, нацистские эмблемы времен гитлеровской Германии отныне будут считаться символами, "потенциально разжигающими рознь". Аналогичная классификация будет применяться к флагам Конфедерации и веревочным петлям для повешения, которые у многих в США ассоциируются с временами линчевания чернокожих. При этом демонстрация флага конфедератов по-прежнему запрещена, кроме случаев, когда он является частью исторической экспозиции или произведения искусства.

Береговая охрана США подчиняется министерству внутренней безопасности, а не Пентагону. Как отметила WP, официальные представители этого рода вооруженных сил отказались от комментариев относительно изменения данных положений.