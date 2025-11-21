В Новосибирске открыли пункты вакцинации животных от бешенства

Они появились на пяти улицах после нападения лисы на человека

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Мобильные пункты вакцинации животных от бешенства открыли на пяти улицах Новосибирска после нападения лисы на девушку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ветеринарии Новосибирска.

В начале ноября на камеры попал момент нападения дикой лисы на девушку, которая гуляла со своей собакой в Новосибирске. Лиса набросилась на прохожую, вцепившись ей в ноги. На защиту девушки встал ее той-терьер, который сумел отвлечь внимание хищницы и дал девушке время укрыться в подъезде. В региональном министерстве природных ресурсов сообщили, что у лисы были признаки бешенства, животное погибло. После этого распоряжением губернатора в районе нападения был введен карантин.

"В связи с карантином обязательной вакцинации подлежат ранее не привитые животные и животные, с момента предыдущей вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более", - рассказали в управлении.

В управлении уточнили, что пункты вакцинации открылись на пяти улицах Новосибирска, в том числе рядом с адресом, где произошло нападение дикого животного на местную жительницу. Они будут работать с 21 ноября по 2 декабря.

Как следует из распоряжения губернатора, на территории, где установлен карантин, запрещено "лечение больных восприимчивых животных", а также посещение территории посторонними. Допускаются только жильцы дома, персонал, сотрудники государственной ветеринарной службы и лица, выполняющие производственные операции. Кроме этого, запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, где собираются животные.