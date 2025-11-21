В Якутске решили отказаться от новогоднего салюта
Редакция сайта ТАСС
07:41
ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Якутска приняли решение отказаться от новогоднего праздничного салюта в городе в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе окружной администрации.
"В этом году в Якутске не будет праздничного новогоднего салюта", - сообщили в пресс-службе.
При этом жителям не запрещают запускать фейерверки в специально отведенных для этого местах.
Традиционный фейерверк в новогоднюю ночь в Якутске не проводится с 2022 года.
Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщали, что органы государственной власти и местного самоуправления в Якутии отказались от праздничных корпоративов.