В Якутске решили отказаться от новогоднего салюта

Жителям не запрещают запускать фейерверки в специально отведенных для этого местах

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Якутска приняли решение отказаться от новогоднего праздничного салюта в городе в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе окружной администрации.

"В этом году в Якутске не будет праздничного новогоднего салюта", - сообщили в пресс-службе.

При этом жителям не запрещают запускать фейерверки в специально отведенных для этого местах.

Традиционный фейерверк в новогоднюю ночь в Якутске не проводится с 2022 года.

Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщали, что органы государственной власти и местного самоуправления в Якутии отказались от праздничных корпоративов.