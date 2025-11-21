Прокуроры оспорили незаконные траты на ремонт автодорог на 2,7 млрд рублей

За 1,5 года они подали в суды более 18 тыс. исков

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские прокуроры за 1,5 года (2024 - первая половина 2025 года) подали в суды более 18 тыс. исков для возмещения 2,7 млрд руб. необоснованных затрат на ремонт автодорог и модернизацию дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По поручению генпрокурора России Александра Гуцана прокуроры на постоянной основе обеспечивают законность при расходовании бюджетных средств, направленных на важнейшие инфраструктурные проекты в сфере модернизации автомобильных дорог, используя судебные механизмы", - отметили в надзорном ведомстве. Особое внимание уделяется реализации мероприятий национальных проектов. Прокуроры оспаривают незаконно проведенные закупки, через иски в суд реагируют на нарушения при заключении и исполнении государственных и муниципальных контрактов.

"С начала 2024 года прокурорами в суды направлено свыше 18 тыс. исков на сумму 2,7 млрд рублей, 2,5 млрд рублей составила сумма возмещенного государству ущерба от преступлений либо ненадлежащего исполнения контрактных обязательств", - сообщили в Генпрокуратуре. А вступление прокуроров в арбитражные процессы для защиты интересов государства позволило сохранить казне 500 млн рублей.

Нарушения при госконтрактах

Так, в Тамбовской области по искам прокуратуры с подрядчика взысканы 102 млн рублей не предусмотренных контрактами авансовых платежей и процентов за их пользование. При этом по прошествии полутора лет и до настоящего времени компания к выполнению дорожных работ не приступила, в связи с чем инициировано уголовное преследование.

В Хакасии после вмешательства прокуратуры на подрядные организации возложена обязанность возвратить 35,5 млн рублей, безосновательно полученных по договорам на ремонт автодорог, которые заключены неконкурентным способом под предлогом чрезвычайных обстоятельств - роста цен на строительные материалы. При этом суд указал, что фактическое выполнение ими работ в отсутствие надлежащим образом заключенного контракта не влечет возникновения у заказчика обязанности по их оплате, перечисленные заказчиком денежные средства являются неосновательным обогащением. Отсутствие предусмотренных законом публичных процедур при закупке лишило возможности других предпринимателей реализовать право на заключение контрактов.

В Рязанской области выявлено, что вместо единой сделки на поставку битума муниципальным бюджетным учреждением контракт был искусственно раздроблен на два договора для уклонения от соблюдения антимонопольного законодательства. По иску прокуратуры в бюджет возвращено 900 тыс. рублей, неправомерно выплаченных единственному поставщику.

Возмещение ущерба

В Калужской области удовлетворен иск прокуратуры о взыскании в казну 107 млн рублей с бывших должностных лиц Центра безопасности дорожного движения, допустивших закупку по завышенной цене аппаратных комплексов фиксации нарушений.

В Орловской области по результатам рассмотрения иска прокуратуры с бывшего руководства управления коммунальных хозяйством в бюджет взыскано 77 млн рублей ущерба, причиненного закупкой у подконтрольного лица интеллектуальной транспортной системы городской агломерации, которая не была создана и не функционировала. В результате не были реализованы мероприятия по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги".

Прокуратура Челябинской области выявила, что выполнявшая дорожные работы организация, получив от ФАС штрафы на 500 млн рублей за участие в картельном сговоре и намереваясь не оплачивать их, создала фиктивную задолженность перед аффилированной фирмой на 700 млн рублей. После чего было инициировано банкротство. Вступив в дело о несостоятельности, прокурор доказал сговор юридических лиц и оспорил долг между ними. В результате судом задолженность исключена из реестра требований кредиторов, а штрафные санкции оплачены бенефициаром должника в полном объеме.