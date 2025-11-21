Поддубский считает медицину, финансы и персональные данные приоритетом в законах об ИИ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Регулирование ИИ в сфере медицины, финансов и персональных данных необходимо вводить в первую очередь. Такое мнение высказал ТАСС декан факультета искусственного интеллекта РУДН, кандидат технических наук Антон Поддубский.

Ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость защиты суверенных разработок в этой сфере, однако отметил важность равного доступа всех россиян к технологическим достижениям и предостерег от негативных последствий, которые могут быть вызваны чрезмерной интеграцией ИИ во все процессы, например, обучение.

"Нам необходимы законы, которые установят юридические границы ответственности за решения, принятые с участием ИИ, и защитят права граждан. Особенно это касается медицины, финансов и персональных данных - областей, где ошибка или злоупотребление технологией может иметь необратимые последствия для жизни и здоровья людей", - отметил Поддубский.

По мнению эксперта, юридическое регулирование в сфере искусственного интеллекта должно развиваться одновременно с техническим прогрессом этой отрасли.

"Мы не можем позволить себе относиться к безопасности в сфере ИИ как к чему-то второстепенному, что можно будет "доработать" уже после создания основной системы. Нам необходимы законы, которые установят юридические границы ответственности за решения, принятые с участием ИИ, и защитят права граждан", - заключил он.