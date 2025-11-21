Путин отметил патриотические и просветительские инициативы акции "Вахта памяти"

Проект уже много лет объединяет неравнодушных, целеустремленных людей, которые глубоко чувствуют личную сопричастность к судьбе Отечества, подчеркнул глава государства

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного мероприятия, посвященного закрытию Всероссийской акции "Вахта памяти - 2025", отметив неустанный и кропотливый труд движения.

"Отмечу, что поисковое движение России охватывает громадное пространство от западных до дальневосточных рубежей страны. Ваши патриотические, просветительские инициативы служат важному, благородному делу, помогают открывать новые, ранее неизвестные страницы ратной летописи Отчизны, увековечивать имена павших героев. Такой неустанный, кропотливый труд достоин самого искреннего признания", - говорится в послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что этот масштабный, востребованный проект уже много лет объединяет в своих рядах неравнодушных, целеустремленных людей, которые глубоко чувствуют личную сопричастность к судьбе Отечества, ответственность перед поколениями отцов, дедов и прадедов, победивших нацизм и милитаризм, за сохранение исторической памяти, правды о героических событиях Великой Отечественной войны.

Президент выразил уверенность что в ходе мероприятия, проходящего в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, участники церемонии подведут ключевые итоги своей работы, обсудят планы на будущий поисковый сезон. Он также пожелал участникам встречи плодотворного общения и успехов.

Закрытие Всероссийской акции "Вахта Памяти - 2025" проходит 20-23 ноября в Волгограде. В мероприятии участвуют представители поисковых объединений из всех регионов.