Виновного в убийстве Игоря Талькова Шляфмана признали вменяемым

Бывший концертный директор певца прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший концертный директор певца Игоря Талькова Валерий Шляфман, который признан виновным в убийстве артиста и покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова в октябре 1991 года, согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, считается вменяемым. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Санкт-Петербургского городского суда.

"Оснований сомневаться во вменяемости Шляфмана В. М. с учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы <...> у суда не имелось", - сказано в документе.

По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину, где получил заграничный паспорт, а затем скрылся в Израиле, где сменил фамилию и находится до настоящего времени.

О деле

Петроградский суд Санкт-Петербурга 23 апреля заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии общего режима, признав виновным в убийстве Талькова и покушении на убийство Малахова, совершенных общеопасным способом (п. "д" ч. 2 ст. 102, ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Сторона защиты и в первой, и в апелляционной инстанции просила Шляфмана оправдать, так как считает его непричастным к преступлениям.

Убийство Талькова произошло во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" 6 октября 1991 года. По версии следствия, Шляфман как концертный директор Талькова на почве неприязни к Малахову из-за очередности выступлений артистов попытался застрелить последнего из револьвера, который перед этим выхватил из его же рук, когда в ходе конфликта охранники Талькова повалили Малахова на пол. В момент выстрела уже поднимавшийся Малахов увернулся, а находившийся рядом и также принимавший участие в потасовке Тальков получил смертельное ранение.

В январе 2022 года Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Шляфмана. Как позже отмечали в Генпрокуратуре России, по делу были выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следствие приняло исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана, но реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствовала. Разбирательство по уголовному делу в суде шло с июля 2024 года. 10 октября 2024 года правоохранительные органы Израиля по поручению Следственного комитета России провели допрос Шляфмана, в ходе которого ему было предъявлено обвинение.