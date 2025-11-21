В Ростове-на-Дону завершили капитальный ремонт одной из центральных магистралей

Вложения составили почти 226 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Нансена в Ростове-на-Дону, которая является одной из транспортных магистралей центра города. Вложения составили почти 226 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Минтранса Ростовской области.

"Завершены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Нансена на участках ул. Мечникова - пр. Театральный и ул. Шеболдаева - пер. Дальний общей протяженностью более 6 км. Общая стоимость контрактов составила 225,8 млн рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, финансирование работ велось в основном из средств дорожного фонда Ростовской области.

Улица Нансена в Ростове-на-Дону является важной транспортной артерией города и входит в состав грузового каркаса, по которому разрешено движение большегрузного транспорта. Помимо этого, на ней расположены жилые дома, предприятия, социально значимые объекты, включая стадион "Труд", спортивный комплекс "Дон", а также остановочные платформы железнодорожного транспорта. По улице также курсирует общественный транспорт.