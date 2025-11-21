В Приангарье на месте схода вагонов организовали реверсивное движение

Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Реверсивное движение по четному пути организовано в Иркутской области, где произошел сход вагонов с углем и локомотива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"9 пассажирских поездов было задержано на ВСЖД (Восточно-Сибирской железной дороге - прим. ТАСС). Это составы сообщением Владивосток - Москва, Чита - Москва, Иркутск - Абакан, Иркутск - Красноярск, Иркутск - Тайшет. Причина - сход вагонов с углем и локомотива грузового поезда на станции Облепиха. В этой аварии никто не пострадал. Угрозы экологии нет. По четному пути запущено реверсивное движение", - написал Кобзев.

По словам губернатора, для доставки пассажиров поездов, которые пришлось приостановить, были выделены резервные составы, три школьных автобуса. "Кроме того, шла работа с местными перевозчиками по решению вопросов с пассажирами пригородных электричек. Всех, кого было необходимо и технически возможно, направили к месту назначения. Всех, кто остался в поездах, обеспечили горячим питанием и водой, в поездах поддерживается комфортная температура", - пояснил Кобзев.

В ночь на 21 ноября на железнодорожной станции Облепиха в Тайшетском районе Иркутской области произошли сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженных углем. Пострадавших не было. Возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба). По данным следствия, размер ущерба превысил 1 млн рублей. Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт.