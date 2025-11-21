В Москве и области желтый уровень ввели погодной опасности из-за тумана вечером и ночью

Действует он с 21:00 мск и до 02:00 мск 22 ноября

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности ввели на территории Москвы и Подмосковья в связи с ожидаемым предстоящим вечером и ночью туманом. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящим вечером и в первую половину ночи в отдельных районах столицы и Подмосковья ожидается туман, объявлен желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подобный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. Действует он с 21:00 мск и до 02:00 мск субботы, 22 ноября.

В своем последнем прогнозе синоптики Гидрометцентра РФ не исключают, что предстоящей ночью на фоне облачности пройдут небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя и мокрого снега. Ночью столбики термометров покажут до плюс 2 градусов в столице и от минус 1 до плюс 4 градусов - по области. Днем в субботу воздух прогреется в мегаполисе до плюс 2-4 градусов, по области - до 6 градусов выше нуля. Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью 3-8 м/с, местами возможна гололедица.