В ТАСС в Петербурге наградили участников пресс-тура из Африки

Также для африканских журналистов провели экскурсию по зданию регионального информационного центра

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники информационных агентств 10 стран Африки получили официальные сертификаты участника пресс-тура "ТАСС - Африка: путь дружбы" на церемонии в Региональном информационном центре (РИЦ) агентства в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Наша общая задача - говорить людям правду. И я очень надеюсь, что ваш пресс-тур показал Россию правдивой. Правдивой, щедрой и очень гостеприимной. Вы побывали в Москве, вы побывали в Казани и совершенно закономерно, что ваш пресс-тур заканчивается в северной столице России - Санкт-Петербурге", - сказал на церемонии директор Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Александр Потехин, обращаясь к африканским журналистам.

Руководитель подразделения ТАСС также отметил, что "Санкт-Петербург не только северная и культурная столица, но и столица сотрудничества России и Африки". Потехин напомнил, что в 2023 году именно в этом городе прошли саммит "Россия - Африка" и медиафорум глав информагентств континента, организованный ТАСС.

После приветственного слова Потехин вручил всем участникам пресс-тура официальные сертификаты, подписанные гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым. По завершении церемонии для африканских журналистов была проведена экскурсия по зданию РИЦ.

Ранее сотрудники информагентств африканских стран в рамках пресс-тура побывали в Москве и Казани.

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы" проходит с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В пресс-туре принимают участие представители СМИ 10 франкоязычных африканских стран: Алжира, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, Демократической Республики Конго, Камеруна, Нигера, Республики Конго, Сенегала и Туниса. В сопровождении команды ТАСС они посещают ключевые достопримечательности, музеи и университеты; беседуют с представителями вузов и власти.