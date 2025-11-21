Мораторий на вылов воблы в Астраханской области будет продлен на 2026 год

Причиной стало отсутствие необходимых условий для нереста в 2025 году

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Мораторий на вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море продлен на 2026 год из-за отсутствия необходимых условий для нереста в 2025 году, несмотря на увеличение личинок на 1 млрд штук. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Министерство сельского хозяйства РФ ранее запретило промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море из-за падения численности за исключением десяти дней в апреле.

"К сожалению, текущий год не был таким же, как и предыдущий. Поэтому, хотя нерест в целом прошел лучше, чем в прошлом году, примерно на миллиард личинок больше, но в целом все равно это далеко до оптимального показателя, который наблюдался лет 10 назад. Поэтому наука пока прогнозирует, что не только 2026 год, но возможно и 2027 год, мы вынуждены будем вводить такие ограничения", - сказал Соколов, который проводит научно-промысловый совет в Астрахани.

По его словам, для восстановления популяции воблы нужно, чтобы хотя бы один год были хорошие условия для нереста.

Заседание Волго-Каспийского научно-промыслового совета проходит в Астрахани 20 и 21 ноября 2025 года. В нем принимают участие представители Росрыболовства, погранслужбы ФСБ России, власти Астраханской области, Республик Дагестан и Калмыкия, ученые, руководители рыбодобывающих предприятий и ассоциаций, члены туристической лиги Астраханской области. На совете в том числе оценят водохозяйственную обстановку и результаты естественного воспроизводства рыб в 2025 году, а также дадут прогнозы на будущее.