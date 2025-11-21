Школьную программу не будут менять из-за перехода вузов на новую модель

Министр просвещения Сергей Кравцов также отметил, что подобные вопросы внимательно обсуждаются совместно с Минобрнауки

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Школьная программа не поменяется в связи с переходом российских вузов на новую модель высшего образования. Об этом сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Не видим необходимости менять уже утвержденную единую федеральную школьную программу", - сказал он.

Министр также отметил, что подобные вопросы внимательно обсуждаются совместно с Минобрнауки РФ.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Томском государственном университете.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет.